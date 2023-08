Fanno temere il crollo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fanno temere il crollo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : SCRICCHIOLII

Significato/Curiosità : Fanno temere il crollo

La paura del crollo o dei sinistri scricchiolii si radica nell'insicurezza dell'ambiente circostante. Questo timore può manifestarsi in diverse situazioni, dall'edilizia precaria all'ansia per le tensioni relazionali. La minaccia del crollo fisico, come nei terremoti o nei grattacieli mal mantenuti, suscita timori per la propria incolumità. Allo stesso modo, le relazioni interpersonali fragili possono far temere il cedimento emotivo. Queste paure richiamano l'urgenza di garantire stabilità e resilienza, sia nell'architettura che nelle relazioni umane, per dissipare l'ansia e promuovere un senso di sicurezza duraturo.

