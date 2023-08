Falciano il raccolto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Falciano il raccolto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MIETITORI

Linee guida sull'uso delle fonti. falciano del massico (fauciano nel dialetto locale), noto in precedenza come falciano di carinola, è un comune italiano... Colleghi "mietitori". kiffany (patricia idlette) kiffany è una cameriera che lavora presso una tavola calda dove george e gli altri mietitori sono soliti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Falciano il raccolto : falciano; raccolto; Si falciano più volte; Non pronto per essere raccolto ; Chi la fa, spera in un buon raccolto ; Danneggia il raccolto ; Fu raccolto in un volume detto Antifonario; Un razzo che può salvare il raccolto agricolo;

