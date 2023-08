È dura se è avversa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È dura se è avversa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SORTE

Significato/Curiosita : E dura se e avversa

Fatta brillare, ma ciò mette a dura prova le fondamenta della nonnatus house, che viene demolita. è il 1959, e le suore e le ostetriche si trasferiscono... Destino (disambigua). disambiguazione – "sorte" rimanda qui. se stai cercando l'omonima frazione di moena, vedi sorte (moena). con il termine destino ci si... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : È dura se è avversa : dura; avversa; Il suo fuoco promette bene ma dura poco; dura finchè non si arriva; Una dura pietra verde; Il sacro calice usato da Gesù dura nte l Ultima Cena; Rendeva insensibile un paziente dura nte l operazione; Si prendono per parare una mossa avversa ria; È stato il suo principale avversa rio nel 22; L avversa ria del KGB; La valutazione dei danni fatta dalla parte avversa ; Uomini che avversa no ogni credo;

Cerca altre Definizioni