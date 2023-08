Si dice a chi le spara grosse - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice a chi le spara grosse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : BUM

Significato/Curiosita : Si dice a chi le spara grosse

Velocemente e in pochi secondi joe spara a mr. orange, mr. white spara a joe e a eddie mentre quest'ultimo spara a mr. white: alla fine solo mr. white... Disambiguazione – "bim bum bam" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi bim bum bam (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento programmi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Si dice a chi le spara grosse : dice; spara; grosse; Si dice d attacchi diretti non aggiranti; Il genio italiano autore del Codice Atlantico; Si dice brindando fra amici; Si dice per indicare una vera quisquilia; Un codice per fare bonifici; Li spara no i balenieri; spara va proiettili devastanti; Ogni volta che spara fa correre qualcuno; C è chi ne spara di grosse; Sport in cui si spara a un piattello; Folte grosse ; Hanno le unghie più grosse ; Le forbici più grosse ; Terme di grosse to; grosse anatre selvatiche;

Cerca altre Definizioni