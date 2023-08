Così si definiscono ironicamente gli intellettuali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così si definiscono ironicamente gli intellettuali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : TESTA D UOVO

Significato/Curiosità : Così si definiscono ironicamente gli intellettuali

Il termine "testa d'uovo" è un'ironica espressione colloquiale utilizzata per riferirsi in modo scherzoso o sarcastico agli intellettuali o a coloro che mostrano un elevato grado di pensiero astratto e riflessione. Questo termine suggerisce l'immagine di una testa con una forma simile a un uovo, sottolineando in modo umoristico l'idea di una mente ricca di pensieri complessi ma forse anche vulnerabile. L'uso dell'ironia in questo contesto è una forma di autoconsapevolezza umoristica, che evidenzia sia l'apprezzamento che la leggerezza verso le sfumature del pensiero profondo. Tuttavia, va notato che l'uso di tale espressione può variare da contesto a contesto e dovrebbe essere interpretato con sensibilità.

