Andrea canta Il mare calmo della sera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Andrea canta Il mare calmo della sera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BOCELLI

Significato/Curiosita : Andrea canta il mare calmo della sera

Quando cantò il duetto miserere con zucchero, per poi consolidarsi con la canzone il mare calmo della sera, firmata da zucchero, con cui vinse il festival... Disambiguazione – "bocelli" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi bocelli (disambigua). andrea bocelli (la sterza, 22 settembre 1958)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

