Amareggia chi la riceve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Amareggia chi la riceve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DELUSIONE

Significato/Curiosita : Amareggia chi la riceve

Scarso riconoscimento dell'apporto fornito dalla ragazza da parte di lui amareggia la giovane. i due giungono a un chiarimento una notte in cui rimangono fino... Una persona che prova delusione si concentra sul risultato stesso. è una fonte di stress psicologico. lo studio della delusione - le sue cause, l'impatto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

