Alberi che producono frutti tondeggianti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alberi che producono frutti tondeggianti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : MELI

Significato/Curiosita : Alberi che producono frutti tondeggianti

Località; essi producono in genere tra i 50 e i 150 frutti per albero. la maturità si raggiunge pochi giorni dopo la caduta naturale del frutto. lo stesso... Manuel meli (roma, 25 marzo 1995) è un doppiatore italiano. fin da bambino grande appassionato di cinema, manuel meli entra nel mondo del doppiaggio a... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

