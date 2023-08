Un aereo privato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un aereo privato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CHARTER

Significato/Curiosita : Un aereo privato

Indenne da un incidente automobilistico, nel 2001 rischiò la vita mentre stava volando su un aereo privato insieme alla sua famiglia e nel 2011 ebbe un brutto... Un volo charter è un servizio di trasporto aereo, merci o passeggeri, non soggetto a una programmazione oraria sistematica, diversamente da quanto avviene... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Un aereo privato : aereo; privato; aereo da trasporto; Si accosta all aereo atterrato; Un viaggio in aereo ; L aereo la percorre al decollo e all arrivo; Una classe a bordo dell aereo ; Philip detective privato ; Un infuso privato degli effetti eccitanti; I loro nomi sono nella lista di un evento privato ; Antico precettore privato ; privato dei capelli;

