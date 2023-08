Un romanzo di George Sand pubblicato a puntate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un romanzo di George Sand pubblicato a puntate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CONSUELO

Significato/Curiosita : Un romanzo di george sand pubblicato a puntate

george sand, pseudonimo di amantine (o amandine) aurore lucile dupin (parigi, 1º luglio 1804 – nohant-vic, 8 giugno 1876), è stata una scrittrice e drammaturga... Altri significati, vedi consuelo (disambigua). consuelo è un nome proprio di persona spagnolo femminile. femminili: consuela ipocoristici: chelo, suela... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 8 agosto 2023

