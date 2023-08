Possono essere diffusi e a ore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Possono essere diffusi e a ore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ALBERGHI

Il sole 24 ore è un quotidiano economico-politico-finanziario italiano con sede a milano e roma, il più diffuso nel proprio settore e il quinto in assoluto... Preferibile luce calda. gli alberghi possono variare di dimensione, da aree molto piccole fino a superfici chilometriche. negli alberghi comuni il 95% della superficie...

Altre risposte alla domanda : Possono essere diffusi e a ore : possono; essere; diffusi; Sono esposti perché si possono consultare; In casa non possono mancare di carta igienica; possono essere anche a gas e a legna; possono esserlo i rumori; Non possono mancare nel vitello tonnato; Può essere euclidea e solida; Fu eletto papa nel 1378 senza essere cardinale; Aiuta a essere ricordati; Può essere sine die; Dev essere ben riparato; Sali diffusi in alcune rocce metamorfiche; Studia la diffusi one delle malattie; Dall ampia diffusi one come una malattia; Eretici diffusi si in Europa nel XIII secolo; Uno dei più diffusi retriever ing;

