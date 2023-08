Le parti del dramma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le parti del dramma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ATTI

Significato/Curiosita : Le parti del dramma

Significati, vedi dramma (disambigua). un dramma (dal greco dµa, "drama" = azione, storia) è una forma letteraria che include parti scritte per essere... atti di convegno – pubblicazioni a stampa di tipo accademico contenenti il resoconto di convegno o conferenza atti – divinità paredra di cibele atti degli... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 8 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Le parti del dramma : parti; dramma; parti to Democratico Liberi e Uguali e Italia Viva; parti cole; Non è benvisto dai suoi clienti ma non è il commesso parti colarmente insistente; Dispositivo che emette raggi parti colari; Un attivista del parti to; Il dramma turgo francese Bernard; Pierre grande dramma turgo francese del 600; Il Marco dramma turgo e attore veneto; Cechov dramma turgo russo; Un dramma di Goethe;

