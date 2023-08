Organi dei fiori che ricevono il polline - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Organi dei fiori che ricevono il polline. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STIMMI

Significato/Curiosita : Organi dei fiori che ricevono il polline

il gineceo, chiamato anche pistillo (dal lat. pistillum: mano del mortaio), è la parte femminile dei fiori nelle piante angiosperme, ed è la parte che... Appoggiato il polline. la parte femminile è formata dall'ovario, stilo e stimmi. dall'ovario, collocato alla base del bulbo, si origina un lungo stilo di... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 8 agosto 2023

