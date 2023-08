Il maialino cotto alla maniera sarda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il maialino cotto alla maniera sarda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PORCEDDU

Significato/Curiosita : Il maialino cotto alla maniera sarda

Interiora. il porceddu o porcheddu (italianizzato in porcetto o maialetto sardo), il maialino da latte di circa 4 – 5 kg o di venti giorni, cotto lentamente... Ilaria porceddu (cagliari, 16 ottobre 1987) è una cantautrice italiana. inizia la carriera musicale all'età di sei anni, frequentando una scuola di musica... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 8 agosto 2023

