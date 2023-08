Dire e ridire con insistenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dire e ridire con insistenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RICANTARE

Esempio". qualcuno andò a ridire la frase, e qualcun altro spostò una parola per attribuirmi un'affermazione mai pensata e mai pronunciata». in un'intervista... La difficoltà che thom yorke (autore del pezzo) avrebbe incontrato nel ricantare la canzone, tuttavia, in una recente intervista, il frontman della band...