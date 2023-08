La classe che per Elio Petri va in paradiso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La classe che per Elio Petri va in paradiso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OPERAIA

Significato/Curiosita : La classe che per elio petri va in paradiso

Un'opera che sostenesse le proprie ragioni: invece questo è un film sulla classe operaia» (elio petri, 1972) la classe operaia va in paradiso è un film... Puramente manuali/esecutive sono inquadrati come operai. uno degli elementi distintivi della condizione operaia è una minore richiesta di educazione accademica... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 8 agosto 2023

