Che si divincolano come pesci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che si divincolano come pesci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GUIZZANTI

Significato/Curiosita : Che si divincolano come pesci

Dedicazione della chiesa parrocchiale: si rinnova l'omaggio del paese al santo patrono con festeggiamenti che si divincolano tra sacro ed il profano con processioni... Divina commedia assieme a quella belga bruges: «quali fiamminghi tra guizzante e bruggia, temendo 'l fiotto che 'nver' lor s'avventa, fanno lo schermo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 8 agosto 2023

