Apre una serratura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Apre una serratura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CHIAVE

Significato/Curiosita : Apre una serratura

E nel 1865. oggi è conosciuta come serratura a cilindro, o a pistoncini, ed è indubbiamente il tipo di serratura più diffuso al mondo, per la semplicità... Titolo. chiave – oggetto che permette l'apertura di una serratura. chiave – utensile utilizzato per stringere o allentare dadi e bulloni. chiave – figura... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 8 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Apre una serratura : apre; serratura; Così è il sentiero da capre ; Si apre nel bosco; Si apre per frenare la discesa; Se è di basso non apre ; apre la lettera; L azione del ladro che forza la serratura ; Università del Connecticut che ci ricorda una serratura ; La esegue il ladro sulla serratura ; Un tipo di serratura portatile; Guardare dal buco della serratura ;

Cerca altre Definizioni