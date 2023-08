Abitante di una nota penisola croata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abitante di una nota penisola croata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ISTRIANO

Significato/Curiosita : Abitante di una nota penisola croata

L'istria (in croato e sloveno istra, in latino histria) è una penisola che si estende nel mar adriatico per circa 3 600 km², situata tra il golfo di trieste... Dirsi praticamente conclusa attorno alla metà del trecento. l'entroterra istriano centro-settentrionale fu feudo del patriarca di aquileia e del conte di... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 8 agosto 2023

