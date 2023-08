Ogni tanto è piena - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ogni tanto è piena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : LUNA

Significato/Curiosita : Ogni tanto e piena

Prova; e par che de la sua labbia si mova un spirito soave pien d'amore, che va dicendo a l'anima: <<sospira!>>.» «tanto nobile d'animo e tanto piena di decoro... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi luna (disambigua). la luna è l'unico satellite naturale della terra. il suo nome proprio viene... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 agosto 2023

