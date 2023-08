Gradazione o sfumatura di colore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gradazione o sfumatura di colore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TONALITÀ

Significato/Curiosita : Gradazione o sfumatura di colore

Prevalenza di una certa regione dello spettro centrata su una sfumatura di azzurro, il colore risultante, non saturo e scurito per effetti di contrasto... Alla tonica (tonica è la nota che dà il nome alla tonalità). generalmente per stabilire la tonalità di un brano si possono seguire tre semplici indicazioni:...