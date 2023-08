I bersagli dei paparazzi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I bersagli dei paparazzi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : VIP

Significato/Curiosita : I bersagli dei paparazzi

Newsweek lo ha definito "paparazzo extraordinaire", mentre time e vanity fair gli hanno dato l'appellativo di "godfather of u.s. paparazzi culture". in 40 anni... Il grande fratello vip (anche abbreviato in gfvip) è stata la versione vip del reality show grande fratello, trasmesso in italia su canale 5 dal 19 settembre...