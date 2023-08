Attribuire una colpa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attribuire una colpa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ADDOSSARE

Significato/Curiosita : Attribuire una colpa

La colpa ai comunisti, sostenendo che la città venne distrutta dai difensori prima di ritirarsi; il comando di franco cercò di attribuire la colpa agli... Proprio danno: costui dovrà prendersela esclusivamente con sé stesso, e non addossare la responsabilità ad altri. la frase in questione è la versione in italiano...