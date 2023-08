Una spina umana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una spina umana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DORSALE

Significato/Curiosita : Una spina umana

Nella craniometria. nelle sue analisi storiche della paleontologia umana, giunse a una classificazione delle stature basata sui tipi umani, ritenuta valida... Livello delle radici dorsali (afferenti) legamento dorsale del carpo – ispessimento della fascia antibrachiale situato nella parte dorsale dell'articolazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Una spina umana : spina; umana; Ce n è di spina ti; Una difesa di filo spina to; La bevanda alla spina ; Punta metallica o spina molto dura e acuminata; Una spina dorsale spinosa; La parabola umana ; Statua di sostegno di forma umana ; La pelle umana ; L umana di chi prova misericordia rispetto clemenza; Le veggenti come quella Cumana ;

Cerca altre Definizioni