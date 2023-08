Una conserva di frutta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una conserva di frutta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : COTOGNATA

Significato/Curiosita : Una conserva di frutta

conserve italia è un consorzio cooperativo italiano che si occupa della conservazione e commercializzazione di frutta e vegetali, ed è uno dei maggiori... La cotognata (dulce de membrillo o carne de membrillo in spagnolo, marmelada in portoghese, codonyat in catalano) è un dolce fatto con la mela cotogna...