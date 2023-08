Fa ruotare un battente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa ruotare un battente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CARDINE

Pioggia battente che caratterizza la scena in cui diverse automobili vengono coinvolte in uno spaventoso incidente, compresa la collisione di un treno merci... Contengono il titolo. cardine (o cardo) – tipo di strada con orientamento nord-sud negli accampamenti e nelle città romane cardine (o ganghero) – nelle... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 agosto 2023

