Relativi al sovrano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativi al sovrano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : REGI

Significato/Curiosita : Relativi al sovrano

Più di un mese dopo la firma del trattato, rese canuto sovrano dell'intera nazione. come sovrano d'inghilterra canuto i unì le istituzioni danesi ed inglesi... I regi lagni sono un reticolo di canali rettilinei, perlopiù artificiali, il cui bacino si estende in un'area di 1095 km² in 99 comuni della città metropolitana...