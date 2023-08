Liquore per babà - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Liquore per babà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : RUM

Significato/Curiosita : Liquore per baba

liquore che ben si accompagnava alle macedonie di frutta. la pasticceria francese dei fratelli julien ebbe l'idea di chiudere la macedonia in un babà... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi rum (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento bevande alcoliche non cita le fonti... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Liquore per babà : liquore; babà; Il liquore nel ripieno dei cuneesi; Un liquore che in genere non si beve da solo; Noto liquore abruzzese; liquore inglese; Aromatizza l ouzo il liquore ; Il fiabesco babà ; La formula di Ali babà ; Inzuppa i babà ; Metà babà ; Liquore giamaicano per babà ;

