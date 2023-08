Equivale a 1 8 di gallone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Equivale a 1 8 di gallone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PINTA

Significato/Curiosita : Equivale a 1 8 di gallone

Usa il «gallone americano». in un gallone sono presenti 4 «quarti», ciascuno dei quali contiene 2 «pinte» (per un totale di 8 pinte per gallone). la successiva... Il bicchiere da pinta o più semplicemente la pinta è un tipo di bicchiere da birra utilizzato per contenere specialmente birre ale inglesi o stout irlandesi...