Il cartiglio sulla Croce - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : INRI

Significato/Curiosita : Il cartiglio sulla croce

Legno di noce, che secondo la tradizione sarebbe il cartiglio originario infisso sopra la croce. il legno, ritrovato in una nicchia nel 1492 durante lavori... Voce giusta. vedi anche le voci che iniziano con o contengono il titolo. inri o titulus crucis – iscrizione apposta sopra la croce di gesù crocifisso,... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 agosto 2023

