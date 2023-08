Asta di bandiera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Asta di bandiera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PENNONE

Significato/Curiosita : Asta di bandiera

Unito, la bandiera a mezz'asta è issata tanto più in basso quanta è la larghezza della bandiera stessa: ad esempio se la bandiera è larga 50 cm, sarà issata... Wikizionario contiene il lemma di dizionario «pennone» wikimedia commons contiene immagini o altri file su pennone portale vela: accedi alle voci di wikipedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 agosto 2023

