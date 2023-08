Uno svago in carcere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno svago in carcere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ORA D ARIA

L'"ora d'aria" √® uno dei pochi momenti di svago che i detenuti possono godersi durante il periodo di detenzione in carcere. √ą un momento in cui i detenuti possono uscire dalle loro celle e trascorrere del tempo all'aperto, spesso in un cortile o un'area recintata. Durante l'ora d'aria, i detenuti possono socializzare con gli altri detenuti, fare esercizio fisico o semplicemente prendere un po' di aria fresca. Questo breve momento di libert√† √® prezioso per i detenuti, poich√© offre una temporanea distrazione dalla monotonia e dall'isolamento della vita carceraria, permettendo loro di alleviare lo stress e mantenere un minimo di normalit√† nelle loro giornate.

