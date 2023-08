È una stellina che si nota ma non è l attricetta di grido - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È una stellina che si nota ma non è l attricetta di grido. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ASTERISCO

Significato/Curiosità : È una stellina che si nota ma non è l attricetta di grido

L'asterisco è un simbolo grafico rappresentato da un piccolo stelo verticale con punteggiatura a forma di stella al di sopra. È comunemente utilizzato come carattere di segnalazione o di puntatura nei testi scritti. Nella scrittura, l'asterisco viene spesso impiegato per indicare note a piè di pagina, citazioni o riferimenti aggiuntivi. In ambito informatico, l'asterisco è utilizzato come carattere jolly, consentendo di rappresentare sequenze di caratteri sconosciuti o variabili. Inoltre, nell'uso comune, viene spesso utilizzato per censurare parti di una parola o una frase, preservandone l'anonimato. La sua versatilità e presenza ubiqua nei linguaggi scritti lo rendono uno dei simboli più riconoscibili e utilizzati nel mondo moderno.

