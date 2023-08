Terra da pittori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Terra da pittori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OCRA

Significato/Curiosita : Terra da pittori

In dodici pezzi decorata con vari colori, come quelli usati dai pittori sulla terra“. nel timeo, il suo unico lavoro che rimase disponibile in latino... Vedi abelmoschus esculentus. ocra è un colore dalle tonalità che variano dal giallo-oro al marrone chiaro. la parola ocra deriva dal greco ochrós... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Terra da pittori : terra; pittori; La dea della terra dei Greci; Atterra verticalmente; Procedono ventre a terra ; I terra pieni dietro alle sagome nei poligoni di tiro; Vende arredi per terra zzi; Gli artigiani che rifiniscono le opere dei pittori ; Se ne servono pittori scultori e fotografi; La corrente pittori ca delle Fiandre del 1400; Una terra dei pittori ; I pittori come Gustav Klimt ed Egon Schiele;

