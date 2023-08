Un successo di Venditti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un successo di Venditti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SARA

Significato/Curiosità : Un successo di Venditti

Sara è una canzone o un brano di Antonello Venditti intitolato. Antonello Venditti è un famoso cantautore italiano noto per le sue canzoni emotive e coinvolgenti. Le sue composizioni spaziano da temi romantici a quelli sociali, e spesso riesce a toccare le corde del cuore degli ascoltatori.

