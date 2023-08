È solo illusione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È solo illusione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CHIMERA

Significato/Curiosità : È solo illusione

La chimera è un concetto che si riferisce a qualcosa di illusorio o immaginario, qualcosa che non ha una base reale o concreta. Il termine deriva dalla mitologia greca, dove una chimera era una creatura fantastica composta da parti di diverse creature, come un leone con testa di capra e coda di serpente. Nella lingua comune, una chimera indica spesso un'illusione o un sogno irrealizzabile, un'idea o un progetto che appare attraente ma che è improbabile o irrealizzabile. Può essere usata per descrivere idee fantasiose o false percezioni che sembrano reali ma che non hanno basi concrete o razionali.

