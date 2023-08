La scuderia di esordio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La scuderia di esordio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TORO ROSSO

Significato/Curiosità : La scuderia di esordio

La scuderia "Toro Rosso", ufficialmente nota come Scuderia AlphaTauri, è una squadra di Formula 1 con sede a Faenza, Italia. Fondata nel 2006, la scuderia è stata creata come team satellitare della squadra principale Red Bull Racing, con l'obiettivo di sviluppare giovani talenti nel mondo delle corse. Il nome "Toro Rosso" in italiano significa "Toro Rosso", riflettendo il legame con Red Bull. La scuderia ha dato l'opportunità a molti giovani piloti di emergere nella Formula 1, e nel corso degli anni ha dimostrato buone prestazioni e alcuni successi. Nel 2020, la scuderia ha cambiato nome in Scuderia AlphaTauri, ma ha continuato a mantenere la sua missione di formare nuovi talenti e competere nel campionato di Formula 1.

