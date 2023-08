Rozza tela di cotone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rozza tela di cotone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FUSTAGNO

Significato/Curiosità : Rozza tela di cotone

Il fustagno è una robusta tela di cotone o di una miscela di cotone e lana, caratterizzata dalla sua trama densa e resistente. Questo tessuto è noto per la sua durabilità e versatilità ed è stato utilizzato per una vasta gamma di scopi nel corso dei secoli. In passato, il fustagno veniva ampiamente impiegato per la produzione di abbigliamento da lavoro, come pantaloni e grembiuli, grazie alla sua capacità di sopportare l'usura quotidiana. Oggi, il fustagno è utilizzato anche per la creazione di capi d'abbigliamento alla moda e accessori grazie al suo aspetto rustico ma chic. La sua trama densa e la sensazione di solidità lo rendono un tessuto preferito per molti progetti creativi.

