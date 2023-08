Un rosso per il Negroni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un rosso per il Negroni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BITTER

Significato/Curiosità : Un rosso per il Negroni

Il Negroni, uno dei cocktail più celebri al mondo, è un simbolo di eleganza e tradizione nell'ambito della mixology. Creato a Firenze nel 1919, questo drink raffinato combina gin, vermouth rosso e bitter in proporzioni perfette, regalando un sapore unico e bilanciato. Il carattere distintivo del Negroni è dato proprio dal bitter, un elisir amaro ricavato da erbe, radici e agrumi, che dona una piacevole complessità alla bevanda. La sua popolarità è cresciuta costantemente nel corso degli anni, diventando un'icona dell'aperitivo italiano e una scelta preferita da molti intenditori di cocktail in tutto il mondo.

Altre risposte alla domanda : Un rosso per il Negroni : rosso; negroni; Era il crosso ver SUV Fiat; Grosso rettile; Grosso centro della Slovenia; Scope grosso lane; Grosso lano volgare; Si mette nel cocktail negroni ; Il liquore nel negroni ; Si mette nel negroni ; Il negroni con lo spumante brut al posto del gin; Dà il tipico colore al cocktail negroni ;

