Riferisce a un uditorio - Cruciverba

RELATORE

Il termine "relatore" si riferisce a una persona che espone o presenta un discorso, una conferenza o una relazione davanti a un uditorio o un pubblico. Il relatore ha il compito di comunicare informazioni, condividere conoscenze o esporre un argomento in modo chiaro e coinvolgente. Il ruolo del relatore è fondamentale per trasmettere un messaggio efficace e coinvolgere l'uditorio. Un buon relatore deve essere in grado di organizzare il discorso in modo logico, utilizzare una comunicazione efficace e coinvolgere il pubblico, attirando l'attenzione e suscitando interesse. La capacità di parlare in pubblico è una competenza preziosa sia in ambito professionale che personale.

