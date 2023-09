Si ricava dai girasoli e dalla soia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si ricava dai girasoli e dalla soia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OLIO

Significato/Curiosità : Si ricava dai girasoli e dalla soia

L'olio ricavato dai girasoli e dalla soia è una fonte pregiata di grassi essenziali per l'alimentazione umana e animale. L'olio di girasole è estratto dai semi dei girasoli, noto per il suo sapore delicato e la versatilità culinaria. È ricco di acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi, come l'acido linoleico, favorevoli alla salute cardiaca. L'olio di soia, estratto dai semi di soia, è invece noto per la sua stabilità e il suo alto contenuto di acido linoleico e acido alfa-linolenico, importanti per l'equilibrio lipidico. Entrambi gli oli sono utilizzati nella preparazione di cibi, nella produzione di margarina, nel settore alimentare e industriale, conferendo benefici nutrizionali e gustativi.

