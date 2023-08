La Repubblica di Venezia guidata dai Dogi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Repubblica di Venezia guidata dai Dogi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

La Repubblica di Venezia, nota anche come la Serenissima, fu una potente entità politica e commerciale che dominò gran parte del Mediterraneo per oltre mille anni. Governata dai Dogi, capi supremi eletti a vita, la Serenissima si distinse per il suo governo stabile, la saggezza diplomatica e la prosperità economica. Basata su un sistema di equilibrio tra oligarchia e democrazia, la Repubblica di Venezia fiorì grazie al suo ruolo di centro commerciale e marittimo di primo piano. Venezia si distinse per la sua magnificenza architettonica, con i suoi maestosi palazzi e canali, e lasciò un'eredità duratura nella cultura, nell'arte e nella politica del mondo medievale e rinascimentale.

