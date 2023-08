Quando piove e sempre coperto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quando piove e sempre coperto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CIELO

Significato/Curiosità : Quando piove e sempre coperto

Quando piove e il cielo è coperto, si verifica una situazione meteorologica comune associata a una giornata piovosa. Le nuvole grigie e dense coprono il cielo, impedendo al sole di filtrare i suoi raggi. Questa condizione atmosferica porta alla formazione di piogge, che possono essere leggere o intense, e contribuisce a un'atmosfera più fredda e umida. Durante queste giornate, il cielo grigio e coperto può influenzare il nostro umore e percezione dell'ambiente, creando una sensazione di intimità e tranquillità. Tuttavia, una giornata piovosa può anche essere vista come un'opportunità per rilassarsi, godersi un'atmosfera accogliente e apprezzare la bellezza della natura sotto la pioggia.

Altre risposte alla domanda : Quando piove e sempre coperto : quando; piove; sempre; coperto; Gli anni di quando vinse il primo GP; Un madrileno quando ci si presenta; Giovanni de Medici quando divenne Papa; Si dice quando è già troppo tardi; Una crema per quando si toma dalla spiaggia; Se piove si muove; piove re intensamente; Se piove s inzacchera sotto; Hanno il soffitto spiove nte; Protegge la scarpa quando piove ; Finisce sempre a botte ma non è la riunione di condominio del ragionier Fantozzi; Combina sempre pasticci ma non è un impiegato distratto; Lo è chi si tiene sempre aggiornato malgrado l età; Cade sempre in dicembre; Il prepotente vuole sempre averla; Ricoperto di neve; Un marciapiede coperto ; coperto sugli occhi; Un impianto per gare al coperto ; Un meeting sportivo al coperto ;

Cerca altre Definizioni