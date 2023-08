Portare ai sette cieli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Portare ai sette cieli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 17 lettere : ESALTARE - OSANNARE

Significato/Curiosità : Portare ai sette cieli

Portare ai sette cieli ed esaltare, sono espressioni che riflettono l'estrema gioia, gratificazione o l'ammirazione per qualcosa o qualcuno. Quando ciò accade, ci si sente sopraffatti da emozioni positive e intense, come un vortice di felicità e soddisfazione. Questo stato di euforia può essere raggiunto grazie a momenti di successo, realizzazione personale, amore, amicizia o anche esperienze artistiche ed estetiche. Esaltare qualcuno o qualcosa significa elogiarne le virtù, lodandone le qualità o il valore. Osannare è simile, ma più enfatico, implicando una sorta di venerazione o adorazione. In ogni caso, queste sensazioni positive sono una fonte di ispirazione e arricchiscono la vita con emozioni indimenticabili.

