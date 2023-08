Più lavora più ingrassa ma non è il degustatore di cibi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Più lavora più ingrassa ma non è il degustatore di cibi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BECCAFICO

Significato/Curiosità : Più lavora più ingrassa ma non è il degustatore di cibi

Il beccafico è un uccello passeriforme dal piumaggio vivace e colorato, appartenente alla famiglia dei fringillidi. Questo piccolo volatile è noto per il suo canto melodioso e allegro che riempie l'aria nelle giornate estive. Ha una corporatura snella, ali appuntite e un becco sottile, adatto per nutrirsi di semi, bacche e insetti. Il suo habitat varia dalle zone rurali alle aree boschive, ma spesso si avventura nei giardini e nei frutteti alla ricerca di cibo. Il beccafico è un'importante fonte di ispirazione per gli amanti dell'ornitologia, poiché incarna la bellezza e la diversità della natura.

Altre risposte alla domanda : Più lavora più ingrassa ma non è il degustatore di cibi : lavora; ingrassa; degustatore; cibi; Non le risparmia chi lavora sodo; lavora no girando; lavora zione a fiorami; Rendono se sono lavora te; Condivisione degli spazi lavora tivi tra professionisti; Ungere ingrassa re; Si ingrassa no con la polenta; Si ingrassa con la polenta; Alla lunga fa ingrassa re; Prodotti... ingrassa nti; Si scelgono a seconda dei cibi ; Catena di distribuzione di cibi nostrani; Indicibi li moltitudini; Piccole fonti di calore per preparare cibi caldi; Un ramo dello scibi le;

Cerca altre Definizioni