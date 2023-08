Un negozio che vende yogurt e formaggi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un negozio che vende yogurt e formaggi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LATTERIA

Significato/Curiosità : Un negozio che vende yogurt e formaggi

Una latteria è un negozio specializzato nella vendita di yogurt e formaggi, spesso prodotti localmente o artigianalmente. Questi negozi offrono una vasta selezione di latticini, tra cui vari tipi di formaggi, yogurt, burro e prodotti caseari correlati. Le latterie possono essere gestite direttamente dai produttori o rifornirsi da agricoltori e caseifici locali. Questi negozi sono popolari tra gli amanti del cibo e coloro che cercano prodotti lattiero-caseari freschi e di qualità. La latteria è anche un luogo dove i clienti possono ottenere consigli e informazioni sulle diverse varietà di formaggi e yogurt disponibili, creando un'esperienza di shopping più personalizzata.

