Il dollaro è la moneta di Wall Street, il simbolo finanziario e centro economico degli Stati Uniti. Questa moneta è anche la valuta di riserva più importante a livello globale, utilizzata in molti paesi per le transazioni internazionali. Il dollaro statunitense è riconosciuto per la sua stabilità e affidabilità, ed è emesso dalla Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti. Wall Street è il cuore finanziario di New York City, ospitando importanti borse valori, banche di investimento e istituzioni finanziarie globali. Il dollaro è diventato il simbolo del potere economico e finanziario degli Stati Uniti nel mondo.

