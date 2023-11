La definizione e la soluzione di: Mezza cura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Mezza cura

Uccisa in quel momento. mi picchiano in testa col calcio della pistola, sono mezza stordita, e allora mi legano un laccio al collo e mi trascinano per tutta... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 24 novembre 2023

Altre risposte : È mezza verso i cinquant anni; Se è comune si di mezza ; mezza Urbe; Giacchetta a mezza vita; Una casa di cura privata; Assistere con cura ; Si cura con il ferro; Case di cura in montagna; La cura l esercente;

Cerca altre Definizioni