Massimo per autorità - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : SUPREMO

Significato/Curiosità : Massimo per autorità

Il termine "supremo" si riferisce a un'autorità o potere che detiene la massima autorità o il grado più elevato in un determinato contesto. Può essere utilizzato per descrivere un capo di stato, un leader politico, una figura religiosa o un'autorità giudiziaria che possiede un'autorità assoluta o indiscutibile su una certa sfera di influenza. La parola "supremo" implica un livello di autorità superiore e indiscusso, che può avere l'ultima parola in decisioni importanti o nel risolvere questioni cruciali. La sua posizione elevata può essere determinante per influenzare e plasmare il corso degli eventi nella sua area di competenza.

