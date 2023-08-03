La Ingrid interprete del famoso film Casablanca

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La Ingrid interprete del famoso film Casablanca' è 'Bergman'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BERGMAN

Perché la soluzione è Bergman? Bergman è conosciuta soprattutto per il suo ruolo di Ingrid, interprete del celebre film Casablanca. La sua interpretazione ha contribuito a rendere indimenticabile la figura di Ingrid, associata a un'icona del cinema internazionale. La sua presenza sul grande schermo ha lasciato un'impronta significativa, rafforzando l'immagine di un'attrice capace di incarnare personaggi complessi e affascinanti. La sua carriera testimonia il potere di un'interpretazione che rimane impressa nella memoria degli spettatori.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La Ingrid interprete del famoso film Casablanca". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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La Ingrid interprete del famoso film Casablanca nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Bergman

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Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Bergman

B Bologna E Empoli R Roma G Genova M Milano A Ancona N Napoli

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Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Bergman' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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